الهندي بارون سوبتي «ارناف» يُرزق بطفلة من زوجته

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
رحب كل من النجم الهندي بارون سوبتي المشهور في الوطن العربي بشخصية «ارناف» بطل (من النظرة الثانية) وزوجته باشمين بابنتهما الرضيعة الخميس 4 يوليو، بأحد المستشفيات الخاصة، وقال بارون أنه استقبل طفلته حسبما أفاد موقع Pinkvilla.
قام الممثل بإقامة حفل “البيبي شاور” مع زوجته قبل شهرين، ونالت صورهما الكثير من الاشادة والاعجاب على الإنترنت بالكامل، وحضر الحفل أصدقاؤهم المقربون وعائلاتهم، بمن فيهم النجمة سنايا إيراني، التي شاركت سوبتي بطولة السلسلة الدرامية الطويلة (من النظرة الثانية).
يُعرف عن بارون أنه شخص ليس نشطًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يصدر منه أو من مكتبه الإعلامي أي إعلان حول وصول طفلته، بالإضافة إلى ذلك يرفض الممثل مشاركة أي أخبار عن حياته الشخصية، ويستخدم في الغالب فقط وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب مهنية.
تزوج كل من بارون وباشمين في عام 2010 وكانت نقطة البداية والتعرف إلى بعضهما البعض منذ أيام الدراسة، كما كشف بارون أنه اعتاد كتابة قصائد لباشمين لمحاولة إقناعها بحبه والارتباط به.
وحول مخاطرته بالعمل في سينما بوليوود رغم نجاحه في التلفزيون، أكد الممثل بأحد لقاءاته السابقة على رفضه وخوفه من فكرة العمل بالسينما، وله مقولة في هذا السياق تشير بقوة لهذا الاتجاه: “كما ترون، كل شيء في الحياة محفوف بالمخاطر، في الغالب يتحكم في الأفلام شباك التذاكر”.
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