بعد تشوه وجهها.. مها المصري تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية مها المصري للمرة الأولى عن تفاصيل عمليات التجميل التي خضعت لها والتي تسببت في تشوه وجهها.

مها المصري، قالت خلال لقائها في برنامج «مع أو ضد»، مع الإعلامية علا الفارس، إنها كثيرًا ما فكرت في الاعتزال بسبب انتقادات الجمهور للتشوهات التي حدثت لوجهها بسبب عمليات التجميل، مؤكدةً أنها بكت كثيرًا لهذا الأمر.

وأضافت، أنها كنت تغضب وتقول غريبة الناس.. لا يشعرون بالشخص وبما يمر به، خاصة أن الموضوع شخصي وليس لأحد دخل فيه.

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وتابعت، أنها كانت تتحسر بسبب حصر الجمهور لها في هذه العمليات الفاشلة، رغم أن هناك تاريخ وأعمال فنية لسنوات طويلة لا يجب اختزالها في هذا الشأن الشخصي.

ووصفت الذين ينتقدونها بشكل سيء بالمرضى، مؤكدة أن كل شخص لابد أن يحب من حوله حتى يستطيع أن يحب نفسه.

وأوضحت أن ما مرت به كان تجربة مؤلمة للغاية وأرهقتها نفسيًا، لكنها الآن تحب نفسها ومتقبلة لشكلها، قائلة: «أنا كتير قوية، اللي حصل قواني.. مرحلة وراحت إن شاء الله ما بتتكرر»، ودخلت مها المصري في نوبة بكاء شديدة على الهواء، و وجهت رسالة للجيل الجديد من الفنانات الشابات، مطالبة إياهن بعدم محاولة تغيير شكلهن أو إجراء عمليات تجميل، بل يجب أن يحببن أشكالهن باختلافها وتنوعها.