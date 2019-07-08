كريتي سانون تعرض لهجوم من متابعيها بسبب سيلفي.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غالبًا ما يواجه ممثلو بوليوود رد فعل عنيف من متابعيهم على السوشيال ميديا بسبب تصرفاتهم، مؤخرًا، أصبحت نجمة “لوكا تشوبي” كريتي سانون هدف لبعض المزعجين على شبكة الإنترنت.

الممثلة كانت قد طارت إلى زامبيا لقضاء إجازة سريعة مع اصدقائها، في أثناء وجودها هناك، شاركت كريتي بعض الصور الرائعة من أمام الشلالات والمواقع الخلابة.

لكن، صورها الأخيرة من إحدى الحدائق الوطنية المفتوحة، نالت أقصى درجات الانتقاد من معجبيها، حيث شارك كريتي الصور مع الفهود من حديقة زامبيا الوطنية.

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على Instagram، وفي إحدى الصور، تُرى كرتي وهي تلقط إحدى صور السيلفي مع أحد الفهود، في صورة أخرى، يمكن رؤية فهدين مع كريتي وهي تجلس خلفهم.

وبينما تلقت الصورة اشادة كبيرة من مشاهير بوليوود على شجاعة سانون، مثل صوفي شودري وبادشاه وغيرهم، شعرت الجماهير بخيبة أمل كبيرة من الممثلة بسبب الترويج لأسر الحيوانات بمثل هذه الصور، إلى جانب مزاعم البعض أيضًا أن الفهود تم تخديرها للصور.

وعلقت كريتي على الصور مع الفهود، “أراد صورة شخصية! لم أستطع أن أقول لا. “بينما دافعت الممثلة عن نفسها وذكرت أن الفهود لم يتم تخديرهم وأنهم كانوا في بيئتهم الطبيعية، لكنها وقت لاحق حذف الصورة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد أحد مشاهير بوليوود للترويج لأسر الحيوانات، في وقت سابق وجهت انتقادات إلى راجيف سين، شقيق سوشميتا سن وزوجته شارو أسوبا لمشاركتهما الصور مع النمور المخدرة بينما كانوا يقضون شهر العسل.