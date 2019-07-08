محكمة هندية تهدد سلمان خان بالحبس

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انتقدت محكمة في جودبور ممثل بوليوود سلمان خان بسبب غيابه خلال جلسة استماع في قضية الصيد الجائر وحذرته من أنها ستلغي سراحه بكفالة إذا لم يحضر في الجلسة التالية يوم 27 سبتمبر.

محكمة المقاطعة وجهت خان للمثول في 27 سبتمبر، باعتباره موعد الجلسة التالي، وقال محامي خان هستيمال ساراسوات إنه تم تقديم طلب يوم الخميس 4 يوليو للحصول على إعفاء للممثل من المثول الشخصي أمام المحكمة.

وقال إن جلسة خان كان من المقرر عقدها يوم الخميس 4 يوليو في قضية إدانته في إشارة إلى السجن لمدة خمس سنوات الذي أعلنته محكمة الصلح القضائية العليا في 5 أبريل 2018.

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كانت محكمة هندية قد قضت بسجن النجم سلمان خان خمس سنوات، بتهمة تعود إلى 20 عامًا، وهي الصيد غير المشروع لظبي نادر عام 1998، كما قضت محكمة جودبور بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف روبية (154 دولار) على خان، والتي نقلته إلى السجن ثم قام بالاستئناف أمام محكمة أعلى

ويقول الممثل الشهير إنه لم يطلق النار على ظبيين من فصيلة “الظبي الأسود” النادرة في محمية غرب الهند عام 1998، وبرئ في قضايا مماثلة.

وفي السياق، برأ القاضي ديف كومار خاطري أربعة نجوم آخرين اتهموا في القضية ذاتها- وهم سيف على خان وسونالي بيندر وتابو ونيلام. وكانوا جميعا في سيارة جيب يعتقد أن سلمان خان كان يقودها.

ويعد الظبي الأسود من الحيوانات المهددة بالانقراض المحمية بموجب قانون الحياة البرية الهندي، وعبر مجتمع البشنوي، الذي يحمي سلالة الظبي الأسود، عن خيبة أمله من تبرئة الممثلين الأربعة الآخرين في القضية.