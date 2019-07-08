وفاة لاعب مصري غرقا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت منطقة الإسماعيلية المصرية لكرة القدم، عن وفاة اللاعب عبدالله عصام بكري، لاعب الفريق الأول بنادي أبوصوير غرقا، وذلك بأحد شواطئ منطقة أبو سلطان.
شهود عيان أشاروا إلى أن الشاب البالغ من العمر 19 عاما، كان قد تعرض حسب رواياتهم إلى الإصابة بالشد العضلي، ما أعاق خروجه من المياه، كما فشلت محاولات أصدقاء له في إنقاذه وإخراجه حيا.
مجلس إدارة فرع الإسماعيلية لكرة القدم، نعى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اللاعب عبدالله عصام البكري لاعب فريق أبو صوير.
وجاء في النعي: ” ينعي مجلس إدارة فرع الإسماعيلية لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد الزغبي والمستشار سيد يونس نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس ياسر الشوكي، والدكتور نصر فشير والمهندس أحمد رشدي والعاملين بالفرع، اللاعب عبدالله عصام البكري لاعب الفريق الأول بنادي أبو صوير الذي وافته المنية غرقا بأحد شواطئ أبو سلطان.. خالص التعازي ورحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان”.
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