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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضع الفنان سمير الإسكندراني، لجراحة دقيقة الأحد 7 يوليو، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ولم يكشف عن أي تفاصيل عنها.
سمير الإسكندراني، وجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية ten، رسالة شكر إلى جمهوره الذي أراد الاطمئنان على صحته.
وأضاف: «أنا حسّيت إني اللي عملته في حياتي من وفاء لمصر لن يضيع هباءً وإن مصر مش زي بعض الأعداء اللي بيقولوا زي القطط بتأكل ولادها، لا دي بتساندهم وتساعدهم وتعطيهم حقهم من التقدير والاحترام والمساندة، وعاشت مصر وشعبها والقيادة الرشيدة المصرية».
وكان قد انتشر في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة وهو ما نفاه مدير أعماله وبعض أقاربه مؤكدين أنه يعاني من أزمة صحية وستمر ولكن ليس كما نشر عن تدهور حالته الصحية.
وكان سمير الإسكندراني، قد شارك كريم عبدالعزيز، وأحمد عزّ، في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، وعرض الإعلان في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لسمير الإسكندراني بعد خضوعه لجراحة دقيقة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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