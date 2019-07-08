زوجة ماجد المصري تستعرض إطلالتها في حفل زفاف نجله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت رانيا أبو النصر، لجلسة تصوير جديدة خلال حفل زفاف المخرج أحمد المصري، نجل زوجها الفنان المصري ماجد المصري، والذي أقيم في سي كود، بمدينة العلمين الجديدة.

وتألقت رانيا أبو النصر في الجلسة بفستان أصفر أنيق ونسقت معه تسريحة شعر زادت من جمالها، وحصدت صور الجلسة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

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يذكر أن حفل الزفاف شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أكرم حسني، وأمير كرارة، الإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، أكرم حسني، والمنتج وليد منصور ود. أشرف زكي، روجينا ، المخرج محمد سامي، بوسي، مصطفي خاطر، أوس أوس ، محمد أنور، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر.

كما شارك في الحفل كابتن محمد زيدان وزوجته، والإعلامية بوسي شلبين ومني أش أش والدة العريس، وعصام الإمام، وحسام داغر، وأحمد عاطف، وأحمد إبراهيم، وداليا البحيري وزوجهان وشيماء سيف، جد العريس الموسيقار حسن أش أش، والمنتج أحمد أيوب، وخبيرة الطهي داليا مطر، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي.