ماجي بوغصن تتوهج بالبرتقالي في طلة استثنائية أكثر جاذبية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت النجمة اللبنانية ماجي بوغصن لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.
ماجي اختارت للجلسة فستان برتقالي طويل، أبرز جمال قوامها، حمل توقيع المصمم انطوان قارح، واسدلت شعرها البني بتسريحة من أنامل خبير الشعر ميشال ليون، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج أظهر ملامحها بشكل جذاب، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب فانز النجمة اللبنانية.
من ناحية أخرى، شاركت ماجي بوغصن في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم.
على الجانب السينمائي، كان فيلم «Time out» آخر أعمال ماجي، وقد شاركت في بطولته أمام يورغو شلهوب، وسام صباغ، وسام سعد، كريستيان زغبي، مسا حبيب، بيار شمعون، سمارة نهرا، هند باز وغيرهم، والفيلم من انتاج eagle films للمنتج جمال سنان، ومن إخراج رامي حنا، وتأليف كلود صليبا.
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