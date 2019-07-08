مروان خوري نجم افتتاح "الفحيص الأردني".. ونجوى كرم مسك الختام

أعلن سامي سماوي، نائب مدير مهرجان الفحيص، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن المطرب اللبناني مروان خوري يحيي حفل افتتاح الدورة الـ28 للمهرجان 11 أغسطس/آب بينما تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم حفل الختام 16 أغسطس/آب.

وينظم نادي شباب الفحيص المهرجان منذ 1990 تحت عنوان "الأردن تاريخ وحضارة" في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومتراً من العاصمة عمان.

وأوضح أن حفلات المهرجان ستشهد مشاركة فنانين من دول عربية أخرى ومنهم السوري حسين الديك والتونسية يسرا محنوش إضافة إلى فنانين أردنيين من أجيال مختلفة.

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ويحتفي المهرجان بالزعيم الأردني الراحل كايد مفلح عبيدات الذي اختير "شخصية المهرجان" ويخصص له ندوة يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة.

وفي "ركن المدينة" اختارت إدارة المهرجان تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية المصرية، من خلال ندوة تتناول تاريخ وحاضر المدينة وأبرز معالمها وشخصياتها.

وبجانب الحفلات الفنية والسهرات الموسيقية يشمل برنامج المهرجان معارض تشكيلية وأخرى للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية وورش عمل وبرامج وأنشطة موجهة للأطفال.

كما يقيم المهرجان ندوة عن الدراما العربية تتحدث فيها الممثلة والمنتجة المصرية إلهام شاهين والممثل السوري رشيد عساف.