6 أسئلة لم يجب عنها فيلم "سبايدرمان" الجديد

مشهد من فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"

واحد من أهم أسباب نجاح فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن Spider-Man: Far From Home" هو اختلافه عن بقية أفلام الأبطال الخارقين التي تقدمها مارفل، فعلى غير المعتاد لا يجيب الفيلم على كثير من الألغاز والأسئلة التي يطرحها.

حيرة الجمهور دفعت البعض للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإيجاد إجابة لأسئلته، فيما حاول آخرون مشاهدة الفيلم مرة ثانية في السينما لفك شفرة ألغازه.

واستعرض موقع "جيمز رادار" الأمريكي أبرز الأسئلة التي أثارها الجمهور حول أحدث أفلام "سبايدرمان"، في محاولة للإجابة عنها في التقرير التالي.

1- هل توجد عوالم أخرى؟





حاول صناع فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" التمهيد لوجود عوالم أخرى غير الأرض قبل طرح الفيلم، ورغم ذلك ظل الجمهور مرتبكا خلال مشاهدته الفيلم.

نحن نعرف الآن أن الشرير "ميستريو" -الذي قام بدوره جيك جيلنهال- قادم من عالم آخر هو السبب في قواه الخارقة، ورغم ذلك لم يتسنَّ لنا الفرصة لرؤية هذا العالم، أو التعرف على أي تفاصيل تخصه.

من المرجح أن مارفل لم تستعرض كثيرا من التفاصيل عن العوالم التي تطرقت إليها في الفيلم، بسبب رغبتها في تقديم سلاسل سينمائية أخرى تقوم عليها.

2- هل حدث غزو فضائي؟





وجود الكائنات الفضائية "سكرول - Skrull" بكثافة ضمن أحداث الفيلم، جعل البعض يتساءل هل وقع كوكب الأرض فريسة لغزو فضائي؟

ظهرت كائنات "سكرول" لأول مرة في فيلم "كابتن مارفل"، ومنه اكتشف الجمهور قدرة هذه الكائنات على التنكر في أي شخصية ترغب، وفي فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" تنكرت بعضها في هيئة نيك فيوري (صامويل إل جاكسون) مؤسس فريق شيلد للأبطال الخارقين.

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3- ماذا سيفعل سبايدرمان لاحقا؟





نهاية الفيلم تحمل مفاجأة غير سارة لـ"سبايدرمان"، إذ تتسبب محاولاته للتغلب على الشرير "ميستريو" وإنقاذ أصدقائه في كشف هويته الحقيقية وتحوله إلى مجرم مطلوب من السلطات، إذن ما هي الخطوة التالية لـ"سبايدرمان"؟

من المرجح أن الجزء المقبل من سلسلة "سبايدرمان" سيحاول فيه البطل الخارق تبرئة اسمه قبل أي شيء.

4- لمن يعمل نيك فيوري؟





قد يتعذر فهم كثير من تفاصيل فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"، في حال عدم مشاهدة فيلم "كابتن مارفل"، إذ ترتبط كثير من أحداث الفيلمين.

يظهر نيك فيوري في كوكب آخر في الفضاء خلال أحداث فيلم "سبايدرمان"، دون إيضاح أي تفاصيل، وهو ما يرجح احتمالية ذهابه في مهمة خاصة لمساعدة البطلة الخارقة كابتن مارفل.

بعد انهيار مؤسسة "شيلد" للأبطال الخارقين، من المرجح أن يؤسس نيك فيوري وكالة جديدة للأبطال الخارقين من أجل حماية العالم.

5- هل يموت "ميستريو"؟

ينتهي فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" بوفاة الشرير "ميستريو"، ولكن هل هناك احتمالية لعودته من جديد في أجزاء أخرى بحيلة ما من مارفل؟

كل الاحتماليات متاحة حتى الآن، فمع أداء جيك جيلنهال الممتاز للشخصية قد ترغب مارفل في إعادته من جديد.

6- أين ذهب فريق أفنجرز؟

قد يتساءل البعض أين كان فريق "أفنجرز" خلال مغامرة "سبايدرمان" الأخيرة، والإجابة تتمثل في فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة Avengers: Endgame"، إذ توفي أيرون مان وبلاك ويدو في الفيلم، وتقاعد كابتن أمريكا، أما البقية فمنشغلون بمغامرات أخرى.