أمير كرارة يُطيح بتامر حسني.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطاحَ الفنان المصري، أمير كرارة، بزميله تامر حسني، من صدارة قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصري، بعد وصول فيلمه الأخير "كازابلانكا"، إلى 67.7 مليون جنيه (4 ملايين دولار) حتى الآن.

وكشفت مصادر لـ"فوشيا"، أن كازابلانكا، تفوّق على فيلم "البدلة"، بـ500 ألف جنيه مصري، وذلك بعدما سجّل الأخير إيراداتٍ بلغت 67.2 مليون جنيه مصري.

وبذلك، واصل فيلم أمير كرارة، تحقيق الأرقام القياسية، التي بدأها منذ أول يوم عرض، في عيد الفطر المبارك، حيث سجّلت إيراداته في أول أيام العيد، 6 ملايين و700 ألف جنيه.

وفي ثاني أيام العيد، حقق رقمًا قياسيًا أيضًا، بوصول إيراداته إلى 8 ملايين جنيه.

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وفيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، النجم التركي خالد أرغنتش.

كما يُشارك عددٌ من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.