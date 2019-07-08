جاستن بيبر يُنفّذ "غطاء الزجاجة" على طريقته.. ويتحدى توم كروز مجددًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان جاستين بيبر الجدل عندما تحدّى النجم توم كروز في مباراة قتالية على حلبة "بطولة القتال المفتوح"، ومن الواضح أن جاستن مصرٌّ على قتال توم، حيث تحداه مرة أخرى علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

استغلّ جاستن تنفيذه لتحدي "غطاء الزجاجة" الذي اجتاح الإنترنت مؤخرًا، ليتحدى توم كروز مرة أخرى لقتاله، وهذه المرة كان عرضه أكثر استفزازًا.

ففي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُمكن رؤية جاستن يستعدُّ لتنفيذ تحدي غطاء الزجاجة، ولكنه توعّد الممثل الأمريكي وقال: "ستكون هذه رأس توم كروز" قبل أن يطيح بغطاء الزجاجة بركلته.

وبالإضافة إلى ذلك، شاركت هايلي بالدوين في التحدي على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت لاحقًا تقف على سيارة طرق وعرة متحركة، وتتحدى صديقتها كيندال جينر والمغنية جوستين سكاي لتنفيذ الحركة.

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وفي حين أن توم كروز لم يُعلّق حتى الآن على تحدي جاستن بيبر الأول والذي أوضح لاحقًا أن الأمر كان مجرد مزحة، إلا أنه ليس من المعروف كيف ستكون ردة فعله بعد هذا التحدي الجديد.

ويجدر بالذكر، أن جاستن وهايلي يحتفلان اليوم 8 يوليو بذكرى مرور عام على خطوبتهما.