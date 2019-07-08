القاهرة - لايف ستايل كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تفاصيل تعرضها لسرقة محتويات من سيارتها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت نشوى : "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق — أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة افضي العربية وأجلت لما ارجع من مشوار فى مدينة نصر — إلى الأستاذ الحرامى: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله". يشار الى انه منذ يومين ،احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنها عبد الرحمن، وسط حضور نجوم الفن والإعلام.

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كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى بعد سرقة بدلة حفل زفاف نجلها "حسبي الله ونعم الوكيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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