شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يكثف عدد ساعات تصوير "خيال مآتة" للحاق بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف النجم أحمد حلمى عدد ساعات تصوير فيلمه "خيال مآتة"، فى الديكورالرئيسى بمدينة الإنتاج الإعلامى، للحاق بموسم عيد الأضحى المقبل، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منه شلبى التى تجسد دور حبيبته "باكينام" خلال الأحداث للبدء فى عمليات المونتاج والمكساج، وعمل الموسيقى التصويرية استعدادا لطرحه فى دور السينما .

يجسد النجم أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد "خيال مآتة"، شخصية مهندس ديكور يدعى "زيزو"، فهو شخصية شكاكة، يشك في كل من حوله، ونكشف تفاصيل أحداث الفيلم الذي تدور حول هذا الشاب في فترة الستينات، حيث تبدأ أحداث الفيلم بشخصية "حلمى"، وهو رجل عجوز يعيش فى الألفينات، ويروى حكايته وذكرياته وهو شاب عن المعاناة التى عاشها وكيف التقى بحبيبته "باكينام"، وتجسدها النجمة منة شلبى، ويكشف أيضا الطرق والأساليب التى استخدمها ليتزوج حبيبته باكينام.

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وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، حيث انتهى الأخير من تصوير مشهد حفل زفافه على منة شلبي، أمس الخميس، داخل إحدى لوكشيانات مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

فيلم "خيال ماَتة" من بطولة كل من أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.