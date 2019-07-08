شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات قليلة على الكشف عن تفاصيل الفيلم المقتبس من Breaking Bad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض المواقع ومنصات الإعلام العالمية أن شبكة نتفليكس تسعى لطرح تفاصيل الفيلم المقتبس عن سلسلة الدراما الشهيرة Breaking Bad خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب موقع popculture فإن الفيلم الجديد القادم خلال أشهر قليلة، سيتم الإعلان عن تفاصيله بعد ساعات قليلة، عقب الصورة التى نشرها الممثل العالمى برايان كرانستون صاحب شخصية "والتر وايت"، والممثل العالمى آرون بول، وهما يتذوقان من كوب للخمور، وكتب الثنائى جملة واحدة وهى: "تعاون سلس للغاية يمكنك تذوقه".

Advertisements

وسرعان ما أثارت تلك الصور التى نشرها الثنائى غضب جمهورها، لكثرة الغموض الذى يحيط بالعمل السينمائى المرتقب طرحه عقب أشهر قليلة، ووعد أحد المتابعين فى التعليقات التخلى عن أى مسلسل أو فيلم يمكنه أن يضلل المشاهدين لتلك الدرجة.

وعلى سياق متصل، يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.