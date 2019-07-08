شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بوسى ومحمود الليثى يشعلان حفلات الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطربان محمود الليثى وبوسى حفلا غنائيا مشتركا بأحد الشواطئ فى الساحل الشمالى، ضمن الحفلات الصيفية التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية.

وتبادل الليثى وبوسى خلال الحفل تقديم العديد من الدويتوهات الغنائية سواء التى جمعتهما بالأفلام أو ما تميز فى تقديمه كلاهما منفردا، وكانت أبرز الأغانى المشتركة التى أشعلت تفاعل رواد المكان هى "شيكولاتة"، "بونبوناية"، "ألو ألو"، "حريقة"، "شطة نار"، "محمود إيه ده يا محمود"، "حط إيده ياه".. وغيرها.

كما تميز الحفل ببعض الفقرات الغنائية الأخرى للمطربين الشباب الصاعد، وهم، محمد عباس، نور، دينا عادل، مى حافظ، والتى نالت استحسان الجمهور الحاضر، وسط أجواء سعيدة.

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثى كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فنى عبد الله منصور وإخراج كامبا.