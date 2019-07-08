شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة صيفية على شاطئ البحر.. روجينا تظهر برفقه ابنتها الصغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا، جمهورها بصور لها من على أحد الشواطئ أثناء قضائها الإجازة الصيفية، وظهرت روجينا في إحدى الصور مع ابنتها الصغرى مريم أشرف زكي وكتبت عليها "قلبي".

وكانت روجينا قد ظهرت مؤخرًا برفقة زوجها نقيب الفنانين أشرف زكي في حفل زفاف ابن الفنان ماجد المصرى الذي أقيم في الساحل الشمالي منذ أيام .

يذكر أن روجينا قد غابت العام الماضي عن دراما رمضان حيث كان آخر عمل لها في رمضان قبل الماضي حيث شارك في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" للنجم امير كرارة.

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