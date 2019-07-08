شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى فى حفل تخرج معهد السينما: سنتبنى بعض المشاريع إنتاجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء اليوم الإثنين، فعاليات تحكيم مشروعات التخرج لطلبة المعهد العالى للسينما دفعة 2019 لجميع الأقسام الفنية والتخصصات التقنية التى تميز صناعة السينما، بحضور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والدكتور محسن التونى عميد المعهد العالى للسينما، وذلك داخل معهد فنون مسرحية بالهرم.

وقال الفنان أشرف زكى، اليوم تشهد أكاديمية الفنون ميلاد جيل جديد من مبدعين الشباب فى مجال السينما سواء فى الإخراج أو السيناريو أو التصوير وغيره، وعملنا حفل التخرج بشكل يليق بمكانة معهد السينما وهنيئا لمصر بهؤلاء الشباب المبدعين، وأتمنى أن يكونوا خطوة إيجابية للأمام والمستفيد بالنهاية السينما والدراما المصرية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": دائمًا فى تطور وهذه هى المرة الأولى التى أحضر فيها حفل تخرج لمعهد السينما، ولكن رأيت الشباب متحمسين وبنحاول نساعدهم لأن ناوى أنتخب بعض الأعمال التى تصلح للأكاديمية كإنتاج ونتبناها ونقدمها كمشاريع خاصة للأكاديمية.

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وأشار محسن التونى عميد المعهد العالى للسينما، إلى أن هذه الدفعة هى رقم 56 على مدار المعهد، موضحًا أن كل منا يعمل بالمعهد بذل مجهودًا كبيرًا حتى يصل للمستوى العالى الذى رأيناها من عروض الأفلام، ووجه الشكر للدكتور أشرف زكى على استضافة الحفل داهل معهد فنون مسرحية، معربًا عن سعادته بالدعم التى تقدمه الدولة للمعهد.

وحضر لجنة التحكيم نخبة من كبار الفنانين والسينمائيين المبدعين العاملين بالمجال السينمائى من مختلف التخصصات الفنية والإبداعية والذين كان حضورهم وتقييمهم لمشروعات التخرج بمثابة تكريم حقيقى لمكانة المعهد العالى للسينما، منهم الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محسن التونى عميد المعهد العالى للسينما، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ورئيس المركز القومى للسينما، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنان منير مكرم، منى الصبان، هانى خليفة، المخرج داوود عبد السيد، الفنان التشكيلى محمد عبلي، غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هانى لاشين، وغيرهم من رموز العمل الفنى فى مجال السينما.