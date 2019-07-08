شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد شيبة يحيى سهرة صيفية بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشعبى أحمد شيبة حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، ضمن الحفلات الصيفية الذى يحيها نجوم الغناء والطرب بالأماكن الساحلية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذى حرص على الرقص معه على أنغام أغنياته.

وقدم أحمد شيبة عددا من أغنياته الشعبية المتميزة على مدار ساعتين، نالت استحسان جمهوره، منها "آه لو لعبت يا زهر"، "يعلم ربنا"، "خلونى ساكت"، "بيحسدونى لما أضحك".. وغيرها ممن طالب بها رواد المكان.

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، والأغنية من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا"، وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضى.





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