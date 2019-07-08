شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تنفى شائعة عدم حضورها جنازة شقيقتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت المطربة أمينة الأخبار التى تداولت عن عدم حضورها دفن شقيقتها عزة بالإسكندرية، والتى وافتها المنية فجر اليوم الاثنين بالقاهرة عقب أزمة قلبية مفاجئة.

أمينة قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عدم حضورى جنازة شقيقتى ليس له أى أساس من الصحة وشائعة سخيفة، حيث جاءنى خبر الوفاة أثناء غنائى فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، وبعدها مباشرة سافرت إلى الإسكندرية فى الرابعة فجرا وحرصت على الوقوف على تغسيلها ودفنها فى مقابر العمود إبياصة بالاسكندرية، وأتمنى من الله أن يرحمها ويغفر لها".

ونفت أمينة أيضا الأخبار التى تداولت بخصوص فشل حفلها فى مدينة الطائف فى السعودية قائلة: "الحمد لله الحفل شهد إقبالا كبيرا ورفع شعار كامل العدد، وحرص على حضوره كل من الفنانة شيماء سيف وأوكا وأورتيجا ويا ريت لو محدش مصدق يسألهم عن الحفل ونجاحه"، مشيرة إلى أن الطائف أول مرة يقام فيها حفلات بهذا الشكل لأنهم يشبهون صعيد مصر لديهم عادات وتقاليد معينة.

وتتلقى أمينة عزاء شقيقتها عزة يوم الخميس المقبل والتى وافتها المنية فجر اليوم بعد أزمة قلبية مفاجئة بمنزلها.