شكرا لقرائتكم خبر عن الواد وأبوه" اسم مبدئي لفيلم عادل إمام ونجله محمد..والتصوير فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الزعيم عادل إمام على اسم الفيلم الذي يجمع بينه وبين نجله محمد إمام، والذى يكتبه محمد صلاح العزب ويخرجه رامى إمام، حيث اختار اسم مبدئى للعمل وهو "الواد وأبوه" حيث يبحث الزعيم على اسم آخر خفيف ويحمل طابعاً كوميدياً

تدورأحداث الفيلم فى إطار كوميدى لايت، ومن المقرر أن يضم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف، ويعمل صناع الفيلم على خطة زمنية لتصويره بعد ترشيح وتعاقدات الفنانين المقرر مشاركتهم فى البطولة، على أن يكون التصوير فى الجونة التى تدور فيها معظم الأحداث.

يشار إلى أن أخر عمل سينمائي جمع بين الزعيم ونجله محمد إمام هو فيلم "حسن ومرقص" الذي عرض فى عام 2008، وحقق العمل نجاحاً وقت عرضه في دور السينما وشارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف ولبلبة وشيري عادل، وبعدها شارك محمد والده في الأعمال الدرامية حتى خاض تجربة البطولة وحده وأصبح نجم شباك.