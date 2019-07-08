شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح التريلر الرسمى.. تقييمات إيجابية لفيلم Maleficent والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والخيالMaleficent: Mistress of Evil ، فى تحقيق تقييمات إيجابية بعد طرح التريلر الرسمى الأول للفيلم منذ ساعات، قبل عرضه فى دور السينما العالمية، يوم 16 أكتوبر المقبل فى جميع أنحاء العالم.
وضم التريلر الرسمى الذى طرحته شركة ديزنى أحداث جديدة ومغامرات سيتم سردها فى الجزء الجديد والذى انتهى بظهور عدد كبير من الشخصية التى تجسدها أنجلينا جولى فى نهاية التريلر، والمرجح أن يساعدوها فى تخطى قوى الشر فى الفيلم.
الفيلم هو متابعة لـ"Maleficent" الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاحا مذهلا حول العالم، ووصلت مدة التريلر إلى 2:17 دقيقة جمعت عددا من لقطات العمل، وشارك إنجلينا جولى فى بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم آل فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.
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