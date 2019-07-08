شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولا معوض ينضم لأبطال "بلا دليل" ويصور مشاهده بعد عودته من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان اللبناني نيكولا معوض إلى أبطال مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى والذى ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والمقرر بدء تصويره يوم السبت المقبل للعرض فى شهر أكتوبر هذا العام، حيث يلتحق نيكولا بأسرة العمل بعد عودته من أمريكا نهاية الأسبوع المقبل.



اللبنانى نيكولا معوض

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق ، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.

وأعلن نيكولا معوض مؤخراً عن اختياره ما بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بالفيلم الروائي الأميركي الطويل ""His Only Son، وكان آخر أعماله مسلسل "طلعت روحى" مع إنجى وجدان وأحمد فريد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.



الفنان نيكولا معوض