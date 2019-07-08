غاب عنه برلين.. بوستر جديد للموسم الثالث من "la casa de papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي للمسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel" على "إنستجرام" بوستر جديد للموسم الثالث من العمل استعدادًا لعرضه.
غاب عن البوستر الفنان بيدرو ألونسو، الذي يقوم بدور برلين، وسبق أن أعلنت شبكة "نتفليكس" عن ظهوره في الجزء الثالث.
ومن المقرر أن يُطرح الموسم "la casa de papel" في 19 يوليو المقبل، حصريًا على "نتفليكس".
ويشهد الموسم الجديد ظهور ألفارو موتى، المعروف بشخصية "البروفيسور"، وأورسيلا كوربرو الشهيرة بدور "طوكيو"، وميجيل إيران فى دور "ريو"، وخايمى لورنتى في دور "دنفر"، وألبا فلوريس في دور "نيروبى"، وإيتزيار إيتونو في دور "راكيل".
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