داليا مصطفى تطالب متابعيها بالدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طالبت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، عبر "إنستجرام"، الدعاء لوالدتها دون توضيح أي تفاصيل. كتبت داليا: "ادعوا لأمي.. الدعاء يغير القدر". يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تستعد خلال الأيام المقبلة، لتصوير دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".​



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