أحمد صلاح حسني عن مباراة تونس وغانا: "تونس تستطيع الصعود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب التونسي في مباراته أمام غانا بكأس الأمم الأفريقية. كتب صلاح، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي أمام إحدى عمالقة القارة السمراء المنتخب الغاني.. تونس تستطيع الصعود". ويلتقي منتخبا تونس وغانا، اليوم الإثنين، في لقاء ضمن مباريات دور الـ16 من طولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.​

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