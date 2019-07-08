مايا دياب ترقص في شوارع جزر البهاما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو أثناء رقصها في شوارع جزر البهاما.

وعلقت مايا دياب على الفيديو الذي ظهرت خلاله بالهوت الشورت قائلة: "حلو السفر والأحلى إنه تحس حالك حر تماماً على الطريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه".

وأضافت مايا: "أنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".

وتحيى الفنانة مايا دياب حفلًا غائيًا ضخمًا مع المطرب جوزيف عطية فى سوريا، في 19 يوليو الجارى فى طرطوس بسوريا.