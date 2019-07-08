ناعوت: حالة سمير الإسكندراني مستقرة بعد العملية الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير الإسكندراني مستقرة، بعد خضوعه لعلمية جراحية قبل يومين.

وأكدت "ناعوت" في تصريح خاص لمصراوي، أن "الإسكندراني" خضع لعلمية تركيب دعامة في الكلى، فقد كان يعاني من مشاكل بالكلى منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى إنه أجرى العملية، دون تدخل أعضاء نقابة المهن الموسيقية، فلم يتواصل أحد معه بشأن إجراء العملية.

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وتابعت: "سمير الإسكندراني له أفضال علينا كلنا؛ لأنه رجل وطني، وكان رجل مخابرات، وأعتبره أبويا الروحي".

أما عن الفنانين الذين تواصلوا معه أو زاروه في المستشفى، قالت: "الفنان محمد الحلو فقط هو من تواصل معه".

وكان الفنان سمير الإسكندراني قد خضع لعلمية جراحية، منذ يومين، نظرا لآلام في الكلى داهمته منذ فترة طويلة.