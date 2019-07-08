محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر: كشف الفنان إدوارد، عن "لوك" شخصيته في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المقرر أن يبدأ تصويره الأربعاء المقبل. ونشر إدوارد، صورته عبر حسابه على"تويتر" وعلق عليها قائلاً: "إيه رأيكم في اللوك الجديد؟ ده اللوك المسلسل الجديد حواديت الشانزليزيه". مسلسل"حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، إخراج د. مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي.



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كانت هذه تفاصيل خبر قبل بدء تصويره.. إدوراد يكشف عن لـ"لوك" شخصيته في "حواديت الشانزليزيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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