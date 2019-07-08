كاريشما كابور تنشر صورة تجمعها بعائلتها.. هل تشبههم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الهندية كاريشما كابور، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها مع أفراد أسرتها، وعلقت عليها قائلة "العائلة".

ظهر في الصورة الفنان راندير كابور، والممثلة كارينا كابور التي تشبه كاريشما إلى حد كبير، ووالدتها بابيتا كابور.

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كاريشما كابور واحدة من الممثلات الأكثر شعبية والأعلى أجرًا في الهند.

وقد حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الفيلم الوطني وأربع جوائز عن فيلم "فير"، وجائزة فيلمفير لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم رجا هندوستاني (1997)، وجائزة فيلمفير لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم ديل تو باجال هاي (1998)، وجائزة فيلمفير لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم فيزا (2001)، وجائزة نقاد فيلم فير لأفضل ممثلة. عن دورها في فيلم زبیده (2002). ​