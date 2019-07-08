تراند اليوم : إعلامية شهيرة توبّخ إليسا بسبب تصريحاتها عن السوريين...

هاجمت الإعلامية اللبنانية " ليان داود"، الفنانة إليسا خوري، وذلك بعد تصريحات الأخيرة العنصرية ضد السوريين المتواجدين بالأراضي اللبنانية.
وكتبت داود على حسابها في تويتر : "من المؤكد أن السوريين يريدون العودة إلى ديارهم، فلقد عانوا الكثير من جهل وشوفينية وعنصرية اللبنانيين.. والأجدر أن نطالب ميليشيا حزب الله ومرتزقة إيران بالانسحاب من سوريا والكف عن دعم السفاح بشار".
وتسببت تصريحات إليسا، التي قالتها مؤخرا بشأن اللاجئين السوريين جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت إليسا قد طالبت اللاجئين السوريين والفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم، محتجة بأن الوضع الاقتصادي لبنان لم يعد يتحمل أكثر من ذلك، وأن الأوضاع في بلدانهم باتت مستقرة نسبياً بحيث يمكنهم العودة دون مشاكل".
كما جددت مطالبتها بعودة اللاجئين السوريين من خلال تغريدة لها على تويتر قائلة: " أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن#بعيد_وبكرر"
ووافقت تصريحات إليسا مع حملة تحريض كبيرة، يتم شنها على اللاجئين السوريين في لبنان من شخصيات حكومية وإعلامية وفنية ومن قبل أوساط شعبية عنصرية رافضة للوجود السوري في لبنان.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد اشتهر بشكل خاص بتصريحاته العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وتواطؤه المكشوف مع كل من نظام الأسد وميليشيات إيران في لبنان.