بالفيديو.. سلاف فواخرجى ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة سلاف فواخرجى والدتها بكلمات مؤثرة، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلاله صور مجمعة لوالدتها الكاتبة والأديبة إبتسام أديب، على أغنية

"ما كنت قول"، للمطربة ماجدة الرومي.

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجى شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "ناس من ورق"، و هو من تأليف أسامة

كوكش، و إخراج وائل رمضان، و بطولة كل من دريد لحام، سلمى المصري، فايز قزق، ديمة قندلفت، سليم صبري، صباح الجزائري، أندريه سكاف.