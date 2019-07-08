بالفيديو.. سلاف فواخرجى ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة سلاف فواخرجى والدتها بكلمات مؤثرة، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلاله صور مجمعة لوالدتها الكاتبة والأديبة إبتسام أديب، على أغنية"ما كنت قول"، للمطربة ماجدة الرومي.
يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجى شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "ناس من ورق"، و هو من تأليف أسامة
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