فن ومشاهير

استعداداً لحواديت الشانزليزيه.. إدوارد يكشف سر اللوك الجديد

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كشف الفنان إدوارد سر اللوك الجديد الذى ظهر به استعداداً لتصوير مسلسله المقبل بعنوان "حواديت الشانزليزيه"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يبدأ تصويره غداً الثلاثاء.

 

وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، في حقبة زمنية هامة، وهي فترة الخمسينات في مصر وهي فترة تقدم وازدهار وصلت فيها مصر إلى

مكانة مهمة في الطب والفن والموضة ومختلف المجالات، و المسلسل بطولة كل من إياد نصار، إنجى المقدم، داليا مصطفى، مي سليم، أمانى كمال، عمر الشناوى، فريدة سيف النصر، و من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، و إخراج مرقس عادل.

 

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يذكر أن الفنان إدوارد شارك مؤخراً في

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بطولة مسلسل "ولد الغلابة"، و هو من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و بطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب.

 

 

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