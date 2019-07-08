للأسبوع الثاني على التوالي.. يارا تتصدر المركز الأول في لبنان

تصدرت الفنانة يارا المركز الأول بأغنية "شو بدو"، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك ضمن الإحصائيات الرسمية والأكثر أهمية في لبنان كأفضل وأكثر الأغناني استماعاً وطلباً وأكثر الأغناني استماعاً وطلباً يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخراً كليب "شو بدو"، والأغنية من Advertisements كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، و توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس، كما تخطى حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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