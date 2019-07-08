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بالصور.. ريهام أيمن ترفع شعار الشتاء في عز الصيف أثناء إجازتها الصيفية

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نشرت الفنانة ريهام أيمن صور قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها الفنان شريف رمزي والعائلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت

من خلالها بملابس شتوية و رجل الثلج و طائر البطريق، رافعة شعار "الشتاء في عز الصيف"، وعلقت الفنانة
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ريهام أيمن قائلة: "كان يوم عائلي رائع ، لقد استمتعنا كثيرًا".

 

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن اعتزلت الفن في عام 2015، و  جاء ذلك بعد زواجها من النجم شريف رمزي في العام ذاته.

 

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