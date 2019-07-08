نشرت الفنانة ريهام أيمن صور قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها الفنان شريف رمزي والعائلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهرتمن خلالها بملابس شتوية و رجل الثلج و طائر البطريق، رافعة شعار "الشتاء في عز الصيف"، وعلقت الفنانة
يذكر أن الفنانة ريهام أيمن اعتزلت الفن في عام 2015، و جاء ذلك بعد زواجها من النجم شريف رمزي في العام ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ريهام أيمن ترفع شعار الشتاء في عز الصيف أثناء إجازتها الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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