بالصور.. ريهام أيمن ترفع شعار الشتاء في عز الصيف أثناء إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة ريهام أيمن صور قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها الفنان شريف رمزي والعائلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت

من خلالها بملابس شتوية و رجل الثلج و طائر البطريق، رافعة شعار "الشتاء في عز الصيف"، وعلقت الفنانةريهام أيمن قائلة: "كان يوم عائلي رائع ، لقد استمتعنا كثيرًا".

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن اعتزلت الفن في عام 2015، و جاء ذلك بعد زواجها من النجم شريف رمزي في العام ذاته.

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