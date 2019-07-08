غدا .. حفل كارمن سليمان بمكتبة الأسكندرية

تحيي المطربة كارمن سليمان غدا الثلاثاء حفل غنائي بمكتبه الأسكندرية بمناسبة تخرج طلاب معهد الإسكندرية العالي للاعلام. كارمن قامت بنشر صورة علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " بخصوص الحفل ، و علقت عليها قائلة : " مبروووك حبايبي طلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام إستنوني بكرة في مكتبة الأسكندريه عشان نعمل حفلة حلوة جدا " .

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