شاهد..عمرو السعيد يروج للسياحة

نشر الفنان عمر السعيد صورة له وهو متواجد في احدي المباني الأثرية بمصر القديمة ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . والفيديوهات " انستجرام " . علق عليها قائلا :" مصر ". Advertisements يذكر أن آخر الأعمال التي قام بها النجم عمر السعيد المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي مسلسل " زي الشمس " بطولة دينا الشربيني، واحمد السعدني، ومن إخراج سامح عبد العزيز .

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