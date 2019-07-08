كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة لجمهورها، حيث طرحت أفيش الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "سعيدة جدا ومتحمسة جدا..نلتقي بأجمل سهرة مع الجمهور التونسي الحبيب يوم الجمعة ٩ أغسطس "سعيدة جدا ومتحمسة جدا..نلتقي بأجمل سهرة مع الجمهور التونسي الحبيب يوم الجمعة ٩ أغسطسعلى مسرح قرطاج العريق". يذكر أن الفنانة كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "ان شالله"، و هي من كلمات تامر حسين، و ألحان إسلام زكي، و توزيع عادل حقي. Advertisements

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