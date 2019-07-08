محمد علي رزق يوجه رسالة رومانسية إلي زوجته

وجه الفنان محمد علي رزق رسالة رومانسية إلي زوجته، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رزق صورة من حفل زواجه، و علق قائلاً: "اللحظة الفارقه و إحنا بنلبس في الدبل..كل سنة و إنتي طيبه و

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معايا و مستحملاني و مستحملي عقلي الصغير كل سنة و إنتي أحسن مني و أفضل أقولك معلش تسامحيني".

يذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك مؤخراً في بطولة الجزء الثالث من

مسلسل "كلبش"، و هو من تأليف باهر دويدار، و إخراج بيتر ميمي، و بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، وأماني كمال.