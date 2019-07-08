موجز "الفن": سمية الخشاب تنجو من الموت.. وهذه حقيقة حمل طليقة وائل كفوري

ميرنا وليد - بيروت - سمية الخشاب تنجو من الموت وهذه حقيقة حمل طليقة وائل كفوري موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية موقع الخليج 365 يكشف حقيقة حمل طليقة وائل كفوري منه بطفلهما الثالث سمية الخشاب تنجو من حادث سير وتشيد بشهامة أبناء بلدها وجه جديد عكيد "باب الحارة" اتهامات لفنان سويدي بسرقة لحن أغنية لسعد لمجرد هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟ شيماء سبت تتعرض لحروق في وجهها وتوثّق رحلة علاجها الأمير هاري وميغان ميركل يعمّدان طفلهما ويلبسانه "الفستان" الملكي الأسطوري المزيد المزيد

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