ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الفنانة المصرية أنغام ان تلفت انتباهنا بإطلالتها في احدث جلسة تصوير لها، إذ أطلت بتنورة كشكش من اللون الأسود مع قصة قصيرة من الأمام وطويلة من الوراء، ونسقت عليها قميصا من اللون الأبيض، وحزاما جلديا إلتف بشكل مرتين حول خصرها.
الإطلالة "كاجوال" وكلاسيكية في آن، وتعتبر من أكثر الإطلالات التي وفقت أنغام في تنسيقها.
إختيار الكعب العالي من اللون الأبيض موفق مع ألوان الإطلالة والأقراط الدائرية البيضاء.
وعلى الرغم من أن الشعر جميل، إلا أنني كنت أفضل لو لجأت أنغام إلى الـ"Ponytail".
وأطلت أنغام بمكياج ترابي ناعم، مع أحمر الشفاه الزهري النيود، وكنت أفضل أيضا أن يكون المكياج أكثر حيوية، خصوصا وأن الإطلالة صيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام جمعت بين "الكاجوال" والكلاسيكية لتقدم إطلالة صيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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