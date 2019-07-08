نيكول كيدمان وشارون ستون وكيت وينسلت وغيرهن ندمن على مشاهدن الجريئة والصادمة.. ويروين معاناتهن

ميرنا وليد - بيروت - قد تعرف الممثلات خصوصا في ​هوليوود​ الشهرة والإنتشار، بسبب دور مهم أو حظ وفير بأداء مشهد يجذب المنتجين، فيستدعونها فيما بعد لتنطلق بعدها في هذا المجال الصعب.

منهن من إختار الطريق الأسهل وهو المشاهد الجريئة، التي ولو لم ينجح العمل ستؤثر من دون شك على مسيرتهن، لكن يبدو أن هذه المشاهد أثرت عليهن نفسياً ومعنوياً، حتى أن البعض منهن تمنين لو أنهن لم يتخذن قرار أدائها، فمن هن؟

​شارون ستون​

صدمت الممثلة الشهيرة شارون ستون المشاهدين في مشهد الفستان الأبيض الشهير بفيلم Basic Instinct، كما صعقت هي أيضاً حين رأت المشهد الذي جسدته، فلم تكن تعلم أن المخرج طلب منها أن تخلع ملابسها الداخلية، لأن الفستان شفاف للغاية أمام الكاميرا، فظهرت وكأنها عارية من دون أن يخبرها بذلك عندما عُرض الفيلم، ما جعلها تصفع المخرج في السينما أمام الجميع

​نيكول كيدمان​

هي من الممثلات الجميلات اللواتي يجذبن الأنظار، حتى لو لم تقدمن مشاهد عارية، وتقول نيكول كيدمان إنها عانت كثيراً خلال تصويرها مسلسل Big Little Lies، بسبب ​مشاهد الجنس​ العنيفة التي جسدتها مع زميلها الممثل ألكسندر سكارسغاد، وقالت: "شعرت بالإهانة والإحباط". إلا أن هذا الدور منحها جائزة الإيمي، مما ساعدها أكثر في مسيرتها.

​ناتالي بورتمان​

الحكاية مختلفة قليلة مع الممثلة ناتالي بورتمان التي جسدت مشهداً وهي عارية، إلا أنها لم تكن تدرك معنى هذا الأمر، فقد كانت صغيرة جداً حين شاركت في فيلم Hotel Chevalier. ولا تخجل ناتالي من الإعتراف أنها غير راضية من هذا المشهد، وأنها منزعجة أكثر أنه إنتشر بقوة خصوصاً على المواقع الإباحية. وتعد اليوم ناتالي من أنجح الممثلات في هوليوود، حتى أنها حصدت على جائزة الأوسكار.

​داكوتا جونسون​

عرفت داكوتا جونسون الشهرة الكبرى التي وصلت الى العالم كله، عبر الفيلم الشهير 50 shades of grey، الذي يتضمن أجرأ المشاهد الجنسية الفاضحة، حتى أن السينما منعت دخول القاصرين لمشاهدته، بسبب المشاهد الجنسية الواضحة والقوية على عين المشاهد.

لكن داكوتا لا تخجل أبداً من أن تخلع ملابسها، ومع ذلك تضايقت من بعض المشاهد السادية التي تتضمن ضربها من قبل الممثل جايمي دوران، قائلة: "لم تكن المشاهد مثيرة جنسياً حتى، كل ما كنت أشعر به هو الحر والعرق".

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​هالي بيري​

على الرغم من أنها فازت بجائزة الاوسكار عن فيلمها Monster's Ball، الذي يتضمن بعض مشاهد العري، صرحت هالي بيري أنه لا حاجة لهذه المشاهد على الإطلاق، ولم يكن هناك فائدة منها، فهي بالعكس تشجع على صناعة وإنتاج أي فيلم من دون عرض تلك المشاهد، ولن يخسر الجمهور شيئاً.

​كيت وينسلت​

إعترفت بطلة فيلم تيتانيك كيت وينسلت أنها أدت مشهداً، ظهرت فيه عارية لأنها لا تثق بنفسها، وأرادت أن تكسر حاجز الخوف إضافة الى أنها كانت تخاف من عدم قبولها في حال لم تجسد المشهد المطلوب فـي "تيتانيك"، وكان فيلمها الأول وعليها أن تثبت أنها قادرة على دخول هوليوود.

​ماري لويز باركر​

أدت الممثلة ماري لويز باركر العديد من الأدوار التي تتطلب عرياً، إلا أنها اعترفت بـ"ندمها" على مشهدها العاري في الموسم الرابع من مسلسلها Weeds، وقالت إنها أدته بعد أن ضغط عليها المخرج جنجي كوهن، ولو عاد بها الزمن لامتنعت عن القيام به.

​إميليا كلارك​

كانت قد إتخذت بطلة مسلسل Game of Thrones إميليا كلارك قرار عدم تجسيد مشاهد تتطلب العري، بل كانت تضع في عقدها بنداً بذلك، وتشترط أن لا يزعجها أحد، إلا أنها عادت وقدمت مشاهد عري في مواسم تالية من المسلسل نفسه.