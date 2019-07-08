ميرنا وليد - بيروت - تلقت شركة "فالكون فيلمز" المنتجة لفيلم "بلا هيبة" بطولة عباس جعفر والمنتظر انطلاقه قريبا، تبليغا بدعوى قضائية من شركة "الصبّاح" الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" بأجزائه الثلاثة بسبب استخدام الاسم والتعرّض للمسلسل بالسّخرية.
المنتج رائد سنان رد في حديث خاص مع موقع الخليج 365 قائلا: "إعتبرت أني غير معني بهذه الدعوى والتي تم رفعها منذ فترة، لانه من المعروف انه اذا فرق العنوان بحرف واحد لا يحق لاي احد ان يشتكي او ان يتهمنا بالسرقة".
وأضاف :"اخترت اسم فيلم بلا هيبة منذ سنتين وهو ليس حديثا، وهو اكثر عنوان مناسب للفيلم، وهذا ما ستكتشفونه حين تشاهدون الفيلم، اخترت العنوان قبل ان يدخل عباس جعفر مسلسل الهيبة، وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق اسم عمل مثل إسم عمل آخر، فمثلا ماغي بو غصن قدمت كراميل وكانت قد قدمته نادين لبكي قبلها، قدمت مهراجا وأعيد نفس الاسم بمصر، هناك عشق النساء وعشق حرام والعشق الممنوع وغيرها من الامثلة على ذلك".
وتابع سنان :"هل سجل صادق الصباح كلمة الهيبة بإسمه ولم يعد يمكننا ان نقولها؟ الفيلم لا يتحدث عن مكان اسمه الهيبة، بل هو صفة تتحدث عن الفيلم ، ازعل حين اسمع هذا الخبر من منتج كصادق الصباح، فهو صديق والدي، الا ان الغرور قد يجعل الشخص يتصرف بهذا الشكل".
هذا الكلام يعود للمنتج رائد سنان، ونحن في موقع الخليج 365 نحفظ حق الردّ للطرف الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- رائد سنان: "صادق الصباح أصابه الغرور والدعوى القضائية لا تهمني"خاص الفن- الصورة الأولى من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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