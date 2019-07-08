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ميرنا وليد - بيروت - تصوّر الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي حالياً أغنيتها الجديدة بعنوان "دبحة قلبية" تحت إدارة المخرج اللبناني بلال زيبارة.
الأغنية من كلمات خالد الجراح، ألحان وتوزيع طلال الداعور وميكس وماسترينغ كارنو.
يشار إلى ان آخر أعمال ساندرين ديو "عروستنا" الذي جمعها بشقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي وهي أغنية خاصة للأعراس وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات: طوني ابي كرم الحان وتوزيع: نيكولا شبلي اخراج: هيفاء الفقيه.
كما كانت عادت ساندرين للساحة الفنية من خلال أغنية خاصة بها بعنوان "صورة ببالي" من كلمات محمد باز، ألحان طلال الداعور، وتمّ تصويرها على طريقة القيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- الصورة الأولى من تصوير فيديو كليب أغنية ساندرين الراسي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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