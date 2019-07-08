خاص الفن- بعد "هوي الحب" أدهم نابلسي يختار أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة من الاختيارات وسماع الاغنيات الجديدة استقر الفنان ادهم النابلسي على اغنيته الجديدة التي سيصدرها بالفترة القريبة المقبلة وستكون من كلمات علي المولى ورومنسية جدا . ويأتي هذا الاختيار بعد ان اكد ادهم انه سيعطي لنفسه وقتا طويلا لاختيار اغنية مميزة بعد أن شكل حالة خاصة بنجاح اغنية هوي الحب التي تعد من انجح اغنيات الفترة الماضية على الاطلاق وتخطت 100 مليون مشاهدة كما اقتربت من تحقيق مليون حالة اعجاب على يوتيوب .

واعتبر أدهم ان "هوي الحب" اغنية رومنسية بإمتياز لكن يمكن لشخص ان يشعر حين يسمعها إما بالكثير من السعادة إما بالضعف أمام الحب.