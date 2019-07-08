خاص الفن – بسام لطفي يوضح حقيقة وضعه الصحي

ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل السوري ​بسام لطفي​ ما تداولته بعض الصفحات عن خطورة وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه دخل المستشفى لإجراء عملية "استئصال الماء الزرقاء" في العين، وهي عملية بسيطة جداً لم تحتج لكثير من الوقت.

وأكد أنه يقضي في البيت فترة نقاهة بعد هذه العملية، على أن يعود لعمله في نقابة الفنانين خلال أيام قليلة، قبل أن يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "حارس القدس" مع المخرج باسل الخطيب.

وكان لطفي قد ظهر خلال رمضان الماضي في عملين شاميين عما الجزء العاشر من "باب الحارة" بشخصية "حارس حارة الصالحية"، ومسلسل "شوارع الشام العتيقة" بشخصية "أبو مجدي".