شاهدوا.. هبة نور تشارك متابعيها فرحتها بيوم ميلاد ابن شقيقها

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 09:54 مساءً - شاركت الممثلة السورية هبة نور متابعيها فرحتها بيوم ميلاد ابن شقيقها وقد نشرت فيديو على صفحتها في مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليه قائلة :

إذا كان لابد من خيار … فاختر أن تحيا كما لو أن الحب قريب منك … مثل انفاسك .. واختر ان تحيا أخضر القلب أثناء الحياة .. فمن الخيانة أن تحيا ميت القلب وانت لم تزل بعد على قيد الحياة





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