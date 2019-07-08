حلا الترك تغني في "عالم مدهش" بدبي 11 يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف "عالم مدهش" بدبي، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة، حفلا غنائيا مجانيا تحييه المغنية البحرينية حلا الترك، بالتزامن مع احتفالاته بدورته الـ20.

ويقام الحفل على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم 5 بمركز دبي التجاري العالمي في 11 يوليو/تموز، حيث ستقدم حلا باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال، إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها.

ودخلت حلا عالم الغناء منذ عام 2011، حين شاركت في برنامج المواهب العربية "أرابز جوت تالنت"، وأصبحت منذ ذلك الحين أيقونة بالنسبة إلى جيل اليافعين، بفضل شخصيتها المميزة وإيقاعات أغانيها المحبوبة، كما أحيت العديد من حفلات الأطفال والفعاليات الموسيقية.



وتعد أغنية "هابي هابي" من أنجح الأغاني التي قدمتها الترك، حيث حققت أكثر من 400 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وتضم حلا في محفظة إصداراتها الفنية 18 أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وتستمر موهبتها الفذّة وشهرتها مع كل أغنية جديدة تطرحها.

ويقدم "عالم مدهش" تجربة فريدة من نوعها لا تنسى لزواره من العائلات والأطفال، من خلال أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية، وغير ذلك الكثير من العروض الجذابة التي تناسب جميع العائلات، كما يعتبر الدخول المجاني لهذه الوجهة العائلية أهم ما يميز دورة هذا العام.