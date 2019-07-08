رويدا عطية: زوجي عقلوا "أجنبي".. وهذا ما قالته عن طفلها "زين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة رويدا عطية عن سبب عدم إظهار ملامح طفلها "زين" عندما تنشر له صورةً عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحدّثت عطية لـ"فوشيا" عن طبيعة علاقتها بزوجها، وأهم نشاطاتها الفنية في المرحلة المقبلة، بعد طرح عملها الأخير "كيف يا حب" وهو من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع رامي ريس، وإنتاج شركة المولى بروداكشن .

ويأتي كليب "كيف يا حب" بعد عودتها لمزاولة نشاطها الفني، إثر انجابها لطفلها الاول "زين"، حيث اتخذت قرارًا بالابتعاد لفترة بغية الاهتمام به، والجمهور يترقّب عودتها مجددًا للساحة الفنية.