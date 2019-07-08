“الرجل العنكبوت” يتصدر الإيرادات

متابعة بتجــــــــــرد: تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد “الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن” إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس. وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة “حكاية لعبة 4” من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 34.3 مليون دولار.
واحتفظ الفيلم الكوميدي “أمس” بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 10.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.
وتراجع فيلم الرعب “عودة أنابيل” من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 9.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة باتريك ويلسون وفيرا فاميغا وستيفان بلاكهارت ومن إخراج جاري دوبرمان. وتراجع فيلم الخيال “علاء الدين” من المركز الرابع إلى المركز الخامس، محققا إيرادات بلغت 7.6 ملايين دولار. والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.
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